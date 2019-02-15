Где в Туле чаще всего продавали некачественную молочку

Роспотребнадзор в 2018 году забраковал в Тульской области более 650 кг некачественной молочной продукции.



Её реализация была приостановлена по результатам проверок. Основными причинами стали нарушение сроков годности, условий хранения и обязательных требований к маркировке пищевой продукции.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий было исследовано 725 образцов молочной продукции, 39 из которых не отвечали требованиям нормативной и технической документации. Больше всего нарушений было выявлено в супермаркетах «Да!», «Магнит», «Линия» и «Пятёрочка».