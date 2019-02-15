Новомосковские прокуроры будут реагировать на анонимные жалобы по поводу плохой уборки снега и невывоза мусора

В прокуратуре Новомосковска работает «горячая линия» по вопросам ненадлежащего содержания дорог общего пользования и придомовых территорий в зимний период.



По вопросам ненадлежащего содержания дорог общего пользования и придомовых территорий в зимний период, а именно: уборки снега на улицах, придомовых и внутриквартальных территорий, а также наледи с крыш жилых домов граждане могут обращаться по номеру телефона 6-04-54 заместителя прокурора Ирины Зигаренко.

Кроме этого, на «горячую линию» можно сообщать факты несвоевременного вывоза твёрдых коммунальных отходов, а также наличие несанкционированных свалок мусора на территории Новомосковска.

В надзорном ведомстве отметили, что по всем обращениям, в том числе анонимным, будут проведены проверки, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 мск, в пятницу — с 09:00 до 17:00 мск.