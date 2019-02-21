В России хотят увеличить штрафы за остановку на автомагистралях во избежание ДТП

Министерство транспорта предложило ужесточить наказание за остановку на автомагистрали.



Так, штрафы за остановку в неположенных местах могут вырасти с одной до трёх тысяч рублей. В ведомстве инициативу объяснили тем, что такие нарушения провоцируют дорожно-транспортные происшествия.

«Снижение смертности в результате ДТП (стремление к нулевому уровню смертности), связанных с наездом на стоящие транспортные средства, возможно путём обеспечения неукоснительного соблюдения водителями правил дорожного движения, которые запрещают остановку и стоянку транспортных средств, в том числе на автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект нацелен на реализацию основных показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подготовленного в рамках указа президента.