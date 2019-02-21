Построенный тульскими купцами город оказался одним из самых старых на Южном Урале

В Челябинске составили рейтинг самых старых городов Южного Урала.



В ТОП-5 вошли Верхнеуральск, Чебаркуль, Челябинск, Троицк и Касли.

Самым древним городом Челябинской области признан Верхнеуральск, основанный в 1735 году. Город берёт своё начало с крепости, построенной на слиянии рек Яик и Урляда.

В 1736 году была возведена крепость Оренбургской военно-пограничной линии, из неё вырос город Чебаркуль. Похожая история и у Челябинска — в 1736 году здесь заложил крепость полковник Алексей Тевкелев.

Троицк был основан как крепость оренбургским губернатором Иваном Неплюевым 22 мая 1743 года.

Город Касли возник как завод, его построили тульские купцы Тимофей и Яков Коробковы. Сегодня Касли известен далеко за пределами России чугунным художественным литьём.