Воронцов получил благодарность президента за большой вклад в развитие российской юриспруденции

5 февраля 2019 года в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина состоялось заседание президиума Ассоциации юристов России.



В нём приняли участие сопредседатель АЮР Сергей Степашин, председатель АЮР Виктор Блажеев, председатель правления АЮР Владимир Груздев.

В ходе заседания Сергей Степашин вручил главе Общественной палаты Тульской области Александру Воронцову благодарственное письмо президента РФ за большой вклад в развитие юриспруденции и конституционного законодательства.