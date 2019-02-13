Отец туляка скончался после задержания полицейскими из-за травмы позвоночника «при падении из автомобиля», родственники сомневаются в причине смерти

Житель Тульской области вместе со своим братом из Ярославля обратился к председателю Следственного комитета России с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти отца.



В феврале 2018 года мужчина был задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления, а затем доставлен в отделение. Через некоторое время он скончался в результате тупой травмы шейного отдела позвоночника.

Полицейские утверждают, что мужчина выпал из служебного автомобиля, куда его посадили после задержания. Его сыновья также утверждают, что у отца при задержании пропал телефон, который впоследствии был обнаружен у знакомой одного из сотрудников полиции, участвовавших в задержании.

Уголовное дело по факту смерти мужчины было возбуждено лишь спустя год, только после записи заявителей на личный приём к главе СКР. Александр Бастрыкин поручил заняться этим делом следователей из центрального аппарата.