Территорию венёвского парка незаконно отдали под автомойку?

Часть парка в Венёве могли отдать под строительство автомобильной мойки незаконно.



Земельный участок с кадастровым номером 71:05:030301:738 площадью 2347 кв. м в микрорайоне Южный был предоставлен в частную собственность (о чём в Едином государственном реестре недвижимости была сделана запись №71:05:030301:738-71/005/2017-1) с видом разрешённого использования для строительства автомойки.

Однако, согласно действующим на тот момент правилам землепользования и застройки Венёва, участок относился к рекреационной зоне, где размещение автомойки не допускается.

Один из активистов Венёва направил заявление в прокуратуру о нарушении законодательства в сфере градостроительной деятельности, в котором просит проверить указанные факты, а в случае их подтверждений обязать местную администрацию возвратить участку разрешённое использование в соответствии с требованиями зонирования города и вернуть землю в муниципальную собственность.