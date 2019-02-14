В Тульской области могут уложить «суперасфальт»

В России начнут масштабно применять «суперасфальт».



Технологию, которая позволяет учитывать климатические особенности и интенсивность движения на дорогах каждого региона, зафиксируют в национальном ГОСТе, пишут «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

Применение подобных асфальтобетонных смесей позволит увеличить срок службы покрытия c 4–5 до 12 лет, а капитальный ремонт проводить раз в 24 года. В ближайшие два года «суперасфальт» уложат на 1 тыс. км трасс в России. Но из-за дороговизны он подойдёт преимущественно для крупных федеральных проектов. Если средняя цена асфальта в России составляла в прошлом году около 4-5 тыс. рублей за тонну, то наиболее качественный асфальт стоил порядка 8-9 тыс. рублей.

«Суперасфальт» позволяет подобрать смесь с техническими характеристиками под конкретные условия эксплуатации в зависимости от климата субъекта РФ и транспортных нагрузок. Он основан на методах высокотехнологичного проектирования Superpave, применяемых в ЕС и США.