В Донском продавали неизвестную пшеницу

Россельхознадзор назначил крупный штраф организации в Тульской области за нарушения фитосанитарного законодательства.



В ходе рассмотрения представленных документов от ООО «АгроПост» из Донского на реализованное зерно, выявлен факт недостоверного декларирования.

«АгроПост» допустил реализацию зерна пшеницы 3 класса весом 206,98 тонн в сопровождении декларации о соответствии с нарушением требований. Срок действия декларации истёк 1 ноября 2017 года, выдана она была на пшеницу урожая 2016 года, предназначенную на кормовые цели, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», и является недействительной.

Кроме того в товаросопроводительных документах на зерно отсутствовала информация о виде зерна, годе урожая, месте происхождения и его назначении, что не обеспечивает прослеживаемость партии пшеницы.

За нарушение требований технического регламента ООО «АгроПост» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 120 тысяч рублей.