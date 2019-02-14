На киреевском предприятии прошёл обыск из-за долгов

В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам Киреевского предприятия «СтальКолорПрофиль».



Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, руководство не выплатило сотрудникам 1,5 млн рублей за октябрь, на тот момент у предприятия уже была задержка выплаты зарплат свыше трёх месяцев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы). На предприятии прошёл обыск с выемкой документов, проводятся допросы потерпевших.