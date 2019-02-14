Дюмин на форуме в Сочи поспорил с членами российского правительства о финанировании

Правительство и регионы на Российском инвестиционном форуме в Сочи поспорили о финансировании нацпроектов.



Нацпроекты, за которые регионам придется отчитываться уже через два месяца, пока вызывают вопросы у властей субъектов федерации и у Госдумы: не все соглашения об их финансировании подписаны, а по некоторым из них не хватает данных, пишет «РБК».

Существенную часть нацпроектов, необходимых для выполнения майского указа президента РФ Владимира Путина, должны будут выполнить регионы: на их полномочия приходится почти 5 трлн рублей расходов за шесть лет из 25,7 трлн рублей. В основном профинансировать эти расходы за счёт трансфертов должен федеральный центр.

До середины февраля регионы должны заключить соглашения на предоставление субсидий. Но 14 февраля — последний день для соглашений, и часть из них по-прежнему не подписаны, заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на сессии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути». Он привел статистику на 12 февраля: заключено было только 69,5% соглашений (2843).

«Мы прекрасно понимаем, что осталось два дня, чтобы нам успеть заключить эти соглашения. Как по субсидиям, так и по целевым показателям», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Если деньги уйдут в резервный фонд, то их всё равно придется направлять на выполнение нацпроектов, но по более сложным процедурам. Сумма незаключенных соглашений по состоянию на 13 февраля составляет 100 млрд рублей, но к 15 февраля она сократится, ожидает Силуанов. В целом федеральный центр несет 98% расходов на нацпроекты, а регионы — лишь 2-3%, сказал он.

У регионов есть вопросы и к целям, которых они должны добиться. Макаров рассказал о письме Минэкономразвития в регионы с целевыми показателями: первая его версия была разослана в январе, а вторая, подготовленная по итогам обсуждения, — 12 февраля, но изменений в документе не было.

«Наш регион подписал 40 соглашений, четыре ещё не пришли. Мы подписываемся под цифрами и под определёнными показателями, не понимая, по каким методикам и из каких расчётов они делаются. До нас они не спущены и с нами не согласованы», — заявил на форуме тульский губернатор Алексей Дюмин.