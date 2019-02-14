Юрий Панфилов - об алексинских лесах: Рубка на них в соответствии с Лесным кодексом запрещена

Министр экологии и природных ресурсов Тульской области прокомментировал ситуацию с вырубкой соснового леса в Алексине.



Лес рядом с деревней Карташево начали вырубать под предлогом использования земли для дальнейшего сельхозпроизводства. При этом участок предоставлялась владельцу после перераспределения земель колхоза «Знамя Ильича» с видом угодий «лес». Всего таким же образом могут пострадать от вырубки 52 лесных участка — это более 730 га.

Благодаря усилиям общественности 11 февраля на месте вырубки деревьев, наконец, были задержаны лесорубы, арестована их спецтехника.

Сейчас делом занимается местная полиция. Наконец, последовала и реакция областных властей.

«Данные леса имеют статус защитных лесов, рубка на них в соответствии с Лесным кодексом запрещена. Возможно проведение лесовосстановительных работ, санитарной рубки, но эти рубки должны быть оформлены документально. Таких документов мы не видели», — подчеркнул Панфилов в интервью тульским «Вестям».