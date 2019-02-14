В Суворове экс-полицейский получил 6 лет тюрьмы за присвоение денег, собранных жителями на газификацию посёлка

Бывший сотрудник суворовского отдела полиции признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



В августе 2014 года в посёлке Ханино Суворовского района жители провели сход по вопросу газификации их жилых домов. В собрании принимал участие осуждённый, который сообщил жителям, что имеет связи среди лиц, занимающихся газификацией. По итогам схода была избрана инициативная группа, в которую вошёл и полицейский, а в мае 2015 года на очередном сходе его жену выбрали ответственной за подготовку проектно-сметной документации.

В августе 2015 года члены инициативной группы собрали со 116 жителей почти 2 млн рублей и передали осужденному под роспись для оплаты проектно-сметной документации, однако в октябре он потратил на указанные цели лишь 500 тыс. рублей, а остальные деньги присвоил, пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено летом 2016 года и долгое время расследовалось. В 2017 году к руководителю СУ СК РФ по Тульской области Александру Старикову на личный приём обратилась инициативная группа из числа потерпевших, после чего производство следственных действий было активизировано, виновному предъявили обвинение, а уголовное дело направили в суд.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.