В России собираются ужесточить борьбу с ОПГ

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, в котором президент РФ Владимир Путин предложил ужесточить наказание для главарей организованных преступных группировок.



Об этом журналистам заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Он добавил, что документ направлен в профильный комитет и будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Госдумы 18 февраля.

Как напомнил Володин, глава государства «предложил усилить наказание для участников ОПГ и тех, кто создаёт преступные сообщества и планирует их деятельность, самые тяжкие преступления — убийства, грабежи, разбой».

Законопроект ужесточает наказание за участие в ОПГ, а также устанавливает уголовную ответственность «за занятие высшего положения в преступной иерархии как самостоятельный состав». За это будет грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.

Согласно проекту закона, за создание или руководство преступным сообществом нарушителя лишат свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.

При этом за преступные деяния, совершенные лицом высшего положения в преступной иерархии, последует лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей. Также за это могут пожизненно лишить свободы.

Возможно получить освобождение от уголовной ответственности, если покинуть ОПГ или сотрудничать с правоохранителями.