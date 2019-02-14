Источник: глава Заокского района подал в отставку

Глава администрации Заокского района Николай Тимаков подал заявление об отставке, сообщил источник.



Собрание депутатов района запланировано на 20 февраля.

В декабре прошлого года губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил профильным министерствам оценить работу заокского главы. Сам глава региона предъявил претензии Тимакову и не стал слушать его оправдания.

«У меня сложилось впечатление, что вы либо что-то недопонимаете, либо не хотите, либо не можете. По мусору мы обсуждали проблему в ручном режиме. Сроки исполнения обращений вам известны: 30 дней по федеральному, 10 – по региональному. Сроки вы срываете. По уборке снега у вас тоже коллапс. Я разговаривать с вами и слушать вас не хочу и даю профильным министерствам указание оценить работу главы администрации данного района, сделаем выводы», — сказал Дюмин на совещании 24 декабря.

Ранее он попросил регионального прокурора обратить пристальное внимание на Заокский район, в особенности на «застарелые проблемы, которые долгое время не решаются и тем самым будоражат внутреннюю политику региона, создавая очаг напряжённости».

Прокуратура под руководством Романа Праскова доложила, что одна из ключевых проблем — нарушение прав и интересов граждан в сфере охраны окружающей среды, в связи с чем в районе сложилась антисанитарная обстановка.

Ещё одна проблема Заокского района — земельное мошенничество. Муниципалитет с завидным постоянством фигурирует в криминальных хрониках, причём действующими лицами в них становятся местные чиновники.

Предшественница Николая Тимакова Елена Рыбакова написала заявление о сложении полномочий 25 апреля 2017 года, после того как губернатор раскритиковал её на оперативном совещании в правительстве и дал два дня на принятие «верного решения».

Поводом для критики стала неспособность Рыбаковой урегулировать конфликт предпринимателей на местном и рынке, а также тот факт, что чиновница не полностью предоставила данные о доходах. Кроме того, прокуратура сообщила, что фирма, аффилированная с Рыбаковой, с 2013 года получила более 30 муниципальных заказов на сумму свыше 12 млн рублей.

Впоследствии на Рыбакову завели несколько уголовных дел, которые находились на личном контроле теперь уже экс-прокурора региона Александра Козлова. Однако в сентябре 2018 года Следственный комитет закрыл уголовное дело в отношении Елены Рыбаковой «за отсутствием состава преступления».