В Алексине продолжают загрязнять отходами реку Мышега (видео)

В Алексине в реку Мышега вновь сбрасывают нечистоты.



Сброс в реку Мышега идёт напрямую с очистных, а не через отстойник, сообщается в группе «Дежурный по Алексину» в соцсети.

Около трубы, откуда идёт слив, образуется белая пена, вода в реке похожа на канализационную: грязная и мутная. Местные жители бьют тревогу, так как считают, что это реальная угроза для экологии.

Летом прошлого года мы рассказывали, что ситуация с загрязнением Мышеги может обернуться экологической катастрофой. Сброшенные в водоём нечистоты прямым потоком текут в Оку.

Тогда городская администрация после многочисленных жалоб направила обращение в Роспотребнадзор для анализа санитарно-химических показателей воды.

Природоохранная прокуратура выяснила, что в Мышегу и Оку сбрасывает сточные воды с эксплуатируемых очистных сооружений МУП «ВКХ г. Алексин». У которого, как оказалось, нет на это разрешительных документов.

Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по результатам анализа проб воды обнаружили в ней превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ в сравнении с предельно допустимыми для рыбохозяйственных водоёмов: по БПК5, ионам аммония, фосфору фосфатов, нитрит-ионам. Тем самым были нарушены ряд статей Водного кодекса и ФЗ «Об охране окружающей среды».

После проверки прокуроры обратились в Алексинский городской суд с исковым требованием обязать МУП «ВКХ г. Алексин» получить разрешение на право пользования водными объектами. 16 августа было вынесено постановление о возбуждении дела по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение) в отношении должностного лица предприятия, руководителю внесли представление об устранении нарушений законодательства.