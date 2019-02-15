Николай Тимаков уйдёт в бизнес

В администрации Заокского района подтвердили информацию об отставке главы муниципального образования Николая Тимакова, о которой мы сообщили вчера вечером.



Исполнять его обязанности пока будет первый заместитель главы администрации Лариса Акимова. Собрание депутатов района, которые должны одобрить отставку, назначено на 20 февраля.

Как сообщил нам источник в областном правительстве, «преемника» для Николая Тимакова искали в течение двух месяцев, что оказалось сложной задачей — Заокский район считается одним из самых проблемных в Тульской области.

Сам Тимаков намерен вместе с женой заняться бизнесом, рассказал он СМИ. Ранее в бизнес после муниципальной службы ушёл экс-глава администрации Богородицкого района Ираклий Маградзе, который открыл винный бар. Продажей цветов занялась экс-глава администрации Ясногорского района Екатерина Абросимова, которая несколько месяцев находилась под домашним арестом по подозрению в мошенничестве.

По итогам декларационной компании в 2018 году Николай Тимаков оказался самым бедным главой района — за 2017 год он задекларировал 814 тысяч рублей. В собственности у Тимакова половина доли в квартире, легковые автомобили Opel Corsa и Subaru Forester, в пользовании — земельный участок площадью 4000 кв. м, жилой дом и квартира.

Николай Тимаков родился в 1974 году в деревне Алехино Орловской области, окончил Тульский государственный университет (1997) и Российскую правовую академию Минюста (2004), прошёл переподготовку по специальности «геоэкология, рациональное недропользование и охрана окружающей среды» (2009), а также курсы повышения квалификации (Разграничение государственной собственности на землю и распоряжение земельными участками, контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг, нормативное регулирование деятельности бюджетных (автономных) учреждений).

Работал помощником депутата (1997-99), консультантом в ООО «Венфа» (2001-03), главным специалистом в МУП «Служба заказчика по жилищно – коммунальным услугам» (2003-04), помощником депутата и начальником управления в администрации Ленинского района (2004-05), консультантом в избирательной комиссии Тульской области (2005-06), председателем комитета в администрации Ленинского района (2006-08), замруководителя Росприроднадзора (2008-10), юрисконсультом в ЗАО «Управляющая компания по ЖКУ в Ленинском районе» (2011), начальником отдела правового и кадрового обеспечения в избирательной комиссии Тульской области (2011), начальником дополнительного офиса в филиале Акционерного коммерческого банка «ФОРА-БАНК (ЗАО)» (2011-13), замначальника отдела в правительстве Тульской области (2013), первым заместителем главы администрации и главой администрации МО Славный (2013—2016), председателем комитета в администрации Тулы (2016), замруководителя МГУ городского округа Котельники Московской области «Развитие Котельники» (2016-17), с июля 2017 — заместителем главы администрации Заокского района, с сентября 2017 — главой администрации Заокского района.

Награждён почётной грамотой Центральной избирательной комиссии РФ и имеет почётный знак Центральной избирательной комиссии РФ «За заслуги в организации выборов».