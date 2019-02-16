На тульских улицах появятся системы распознавания лиц?

Центральные улицы, транспортно-пересадочные узлы и другие людные места российских городов в ближайшие 3-5 лет будут оборудованы системами распознавания лиц.



Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис в ходе инвестиционного форума в Сочи.

Чибис отметил, что эти системы могут быть использованы не только для борьбы с преступностью, но и для поиска потерявшихся детей. Технологии были апробированы в ряде городов в ходе чемпионата мира по футболу-2018.

«Мы всячески будем этот инструмент поддерживать, этот подход является одним из базовых требований цифровой трансформации в рамках проекта „Умный город“. Процесс внедрения будет очень активным, потому что в этом заинтересована и публичная власть, и сами горожане», — сказал Чибис.

Он отметил, что внедрение камер и софта по распознаванию лиц может быть совмещено с системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Также это возможно в рамках специальных концессий или муниципальных проектов.