Одоевскому чиновнику грозит до 8 лет тюрьмы

В Одоевском районе заключён под стражу сотрудник местной администрации, обвиняемый в мошенничестве.



Ранее мы сообщали, что в отношении чиновника по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия/бездействие). Санкция за это нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 2 млн рублей или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

По версии следствия, в период с июля 2017 года по апрель 2018-го подозреваемый, являясь сотрудником администрации Одоевского района, получил взятку свыше 140 тыс. рублей от заместителя директора одной из коммерческих организаций. Взамен между администрацией Одоева и указанной фирмой планировалось заключить контракты на выполнение работ по огнезащите чердачных помещений, без фактической приёмки. Сумма каждого договора не превышала 100 тыс. рублей.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, чиновник заключён под стражу, прошли обыски у него на работе и дома, сейчас допрашиваются все свидетели и собираются другие доказательства.