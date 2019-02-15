В Липках школьница получила черепно-мозговую травму на уроке физкультуры

В Киреевском районе идёт суд из-за травмирования девочки на уроке физкультуры в школе №1 в Липках.



Школьница упала и ударилась головой, врача в учебном заведении не было, поэтому ребёнка отпустили домой. Вечером девочке стало плохо, её увезли в больницу в Тулу, где поставили диагноз — черепно-мозговая травма.

Как сообщает «Первый Тульский», сейчас ребёнок находится в областной больнице. У девочки начались осложнения, точный диагноз врачи пока не ставят.

Мать потерпевшей обратилась в суд с иском о компенсации ущерба за лечение.