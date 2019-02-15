Центр социальных инноваций «Чёрный куб» назвал самых популярных в соцсетях губернаторов.



Были проанализированы аккаунты всех руководителей субъектов РФ в пяти социальных сетях: Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Twitter и «Одноклассники». Выяснилось, что 69 из 85 руководителей имеют хотя бы одну страницу в одной из соцсетей. Самой популярной площадкой стал Instagram – практически все губернаторы имеют здесь аккаунты. Второе место поделили Facebook, «ВКонтакте» и Тwitter – около тридцати аккаунтов, на третьем – «Одноклассники».

У 16 губернаторов аккаунтов в соцсетях нет — это главы Санкт-Петербурга, республик Марий Эл и Мордовии, Камчатского, Забайкальского и Красноярского краев, Волгоградской, Тульской, Тверской, Костромской, Воронежской, Оренбургской, Нижегородской, Омской, Сахалинской и Еврейской автономной областей.

Исследование проводилось с января по февраль 2019 года. В нём не учитывались официальные аккаунты администраций и правительств регионов.

Самыми популярными руководителями регионов в соцсетях оказались Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Рустам Минниханов (Татарстан).

ТОП-10

Сергей Собянин (1,4 млн подписчиков)

Рамзан Кадыров (1,4 млн)

Рустам Минниханов (663 тыс.)

Андрей Воробьёв (494 тыс.)

Хабиров Радий (354,4 тыс.)

Вениамин Кондратьев (323 тыс.)

Сергей Аксёнов (245 тыс.)

Юнус-Бек Евкуров (233 тыс.)

Александр Бречалов (153,1 тыс.)

Шолбан Кара-оол (123 тыс.)