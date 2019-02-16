Правительство Тульской области направит на развитие здравоохранения около 230 млн рублей.



Средства будут выделены в рамках госпрограммы, рассчитанной до 2025 года.

В 2019 году на здравоохранения направят 31,8 млн рублей, из них более 20 млн — из федерального бюджета, остальные деньги выделят из областной казны и территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Ожидается, что в рамках этой программы удастся снизить смертность пациентов, увеличить зарплаты врачам и медперсоналу, увеличить продолжительность жизни туляков, а также повысить удовлетворенность населения медицинскими услугами.