Роспотребнадзор предупредил о фальшивом тульском масле

Роспотребнадзор предупредил о фальсифицированном продукте на прилавках магазинов.



В ведомстве призвали остерегаться масла «Крестьянское» (сладко-сливочное несоленое жирностью 72,5%), на обёртке которого указаны следующие данные об изготовителе: ООО «МОЛТРЕЙД», Тульская область, город Тула, ул. Братьев Жабровых, д. 12.

Роспотребнадзор добавил, что при проведении административного расследования вышеуказанный субъект предпринимательской деятельности, а также признаки его производственной деятельности не были установлены. Также выяснилось, что по адресу, который обозначен на упаковке продукта, располагается 9-этажный жилой дом.