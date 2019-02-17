«Белорусский олигарх» составит конкуренцию Чайке по производству соли в Тульской области

ООО «Кекстон» вложит более 3,2 млрд рублей в создание производства поваренной соли на площадке в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области.



Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и гендиректор ООО «Кекстон» Виктор Лабусов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Мощность производства составит 160 тыс. тонн продукции в год. Планируется создать 65 рабочих мест.

«Проект будет способствовать импортозамещению, так как в России более 40% всей пищевой соли приобретается за рубежом. Тульская область обладает крупнейшими в Центральном федеральном округе запасами каменной соли, и у нас есть огромный потенциал для дальнейшего развития её добычи», — сообщил Дюмин.

Компания «Кекстон» в 2016 году получила лицензию на право добычи поваренной соли на Новомосковском месторождении. Объём разведанных и утверждённых запасов каменной соли на данном участке составляет 96 млн тонн. Площадь лицензионного участка — 112 га.

ООО «Кекстон» зарегистрировано в Новомосковске Тульской области. Владельцами являются москвичи Виктор Лабусов и Алла Лабусова, бывшие совладельцы инвестиционно-финансовой компании «Инфайком», которая сейчас принадлежит Ивану Лабусову. По данным газеты «Известия», ИФК «Инфайком» фактически является наследником структуры «Инфобанк Холдинг», созданной Виктором Лабусовым в 1990-х годах. В СМИ Лабусова называют «белорусским олигархом», потому что он сколотил себе состояние на сделках в рамках международного сотрудничества с правительствами Сирии, Ливии и Ирака. «Инфобанк» был тесно связан с белорусскими властями, в основном представляя интересы российско-белорусского бизнеса на Ближнем Востоке. Виктор Лабусов входил в состав российско-арабского, российско-сирийского, российско-ливанского советов делового сотрудничества, сотрудничал с иракскими партнёрами при Саддаме Хусейне.

«Инфайком» являлся соучредителем благотворительного фонда социальной поддержки ветеранов, пенсионеров и сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих внутренних войск «Ратники Отечества», одним из соорганизаторов московского охотничьего клуба «Сафари» (членами которого были Сергей Ястржембский, Сергей Лисовский и другие).

Производством соли в Тульской области также занимается Восточно-Сибирская торгово-промышленная компания, которая на 90% контролируется сыном генпрокурора России Юрия Чайки Артёмом. Ей принадлежит 99% «Киреевского солепромысла».

В мае 2018 года губернатор Алексей Дюмин предоставил ВСТПК без торгов земельный участок свыше 33 тыс. кв. м в селе Дедиловское для строительства завода по производству соли. Ранее Сбербанк предоставил «Киреевскому солепромыслу» льготный кредит на полмиллиарда рублей.