«Мираторг» построит вторую овцеводческую ферму в Тульской области

Агрохолдинг «Мираторг» в 2019 году начнёт строительство второй овцеводческой фермы в Тульской области.



Площадка разместится в Тёпло-Огарёвском районе, рассказал президент холдинга Виктор Линник на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Первая в России промышленная овцеводческая ферма стоимостью 2,8 млрд рублей открылась в сентябре 2018 года в Курской области. В октябре «Мираторг» и Тульская область заключили инвестиционное соглашение о создании индустриального производства ягнятины за 6 млрд рублей.

«С этого года начинаем строить второй проект в Туле, третью ферму, если не ошибаюсь, тоже в Туле. А дальше мы посмотрим, у нас общее количество максимальное до 12 ферм, где мы их „посадим“ зависит от тех условий, которые нам предложат губернаторы или область», — сказал Линник.

В течение четырех-пяти лет холдинг планирует реализовать межрегиональный проект по возведению 12 овцеводческих комплексов на 1,3 млн голов в год с последующей глубокой переработкой. Проект предусматривает общий объем инвестиций порядка 27,5 млрд рублей.