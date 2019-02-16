В Госдуме коммунисты предложили наказывать чиновников, оскорбляющих народ

Депутат от КПРФ Сергей Казанков подготовил законопроект о наказании чиновников за оскорбления россиян.



Парламентарий сообщил, что его беспокоят пробелы в законодательстве, которые позволяют госслужащим и членам заксобраний не отвечать за свои неуважительные высказывания в адрес граждан РФ.

Документ предусматривает штрафы и даже отстранение от должности. Взыскания составят от 10 до 30 тысяч рублей, а в случае особо грубых высказываний или повторных неуважительных высказываний парламентарий предложил дисквалифицировать нарушителя на три года.

Ранее представитель «Единой России» Анатолий Выборный внёс поправки в закон «об оскорблении власти». Они касаются суммы штрафов – их предлагается увеличить до 30-100 тысяч рублей.