Назван регион России с беспрецедентным уровнем бедности

Вице-премьер и бывшая глава Счётной палаты Татьяна Голикова назвала республику Тыву самым бедным регионом России. Об этом она заявила в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.



По словам Голиковой, в регионе беспрецедентный уровень бедности — около 41,5% населения. Причем Тыва страдает в том числе «детской бедностью», потому что около 35% живущих за гранью бедности — это дети. Вице-премьер также отметила, что в республике нет работы, а большинство семей выживают на пособие.

При этом Голикова напомнила, что президент России Владимир Путин требует от правительства снизить уровень бедности к 2024 году в два раза, в связи с чем призвала коллег по кабинету министров активнее решать эту проблему.

В настоящее время в России за чертой бедности живет около 20 млн россиян, это около 13% от всего населения в стране. Росстат ранее объявил, что с 2020 года намерен изменить подход к подсчётам статистики бедности в России, в выборку попадут новые категории граждан, что может только увеличить число официально бедных в стране.