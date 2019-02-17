«Алексинский стекольный завод» загрязнял отходами приток Оки

Природоохранная прокуратура потребовала от «Алексинского стекольного завода» устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды.



В ходе проверки было установлено, что предприятие без разрешительной документации осуществляет сброс сточных вод ливневой канализации в ручей, который является правым притоком Оки.

В связи с выявленными нарушениями вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий) и статье 8.1 КоАП РФ (правонарушениях несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений.