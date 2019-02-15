В суворовском санатории «Краинка» 28 человек заразились кишечной инфекцией

В санатории «Краинка» в Суворовском районе в ночь с 12 на 13 февраля зарегистрирована вспышка заболевания кишечной инфекцией.



Заболели 28 человек, они не госпитализированы. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили грубые нарушения санитарных требований при организации питания. Временно запрещена деятельность пищеблока санатория, материалы на приостановление деятельности переданы в суд.

С 15 февраля организован выезд всех пациентов санатория. В Роспотребнадзоре сообщили, что на данный момент очаг инфекции локализован, угрозы распространения заболевания нет.

По факту массового заболевания пациентов санатория по указанию прокурора области Романа Праскова организована проверка. Будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об охране здоровья граждан. По результатам проверки, при наличии оснований, примут меры прокурорского реагирования.

В 2017 году специалисты Роспотребнадзора уже находили нарушения в санатории «Краинка». Тогда было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.