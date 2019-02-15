«Открытая Россия» готовится обучать туляков самоуправлению

17 февраля в Туле состоится собрание в котором примут участие активисты общественного сетевого движения «Открытая Россия», ассоциаций «Голос» и «Гражданин Наблюдатель», партии «Парнас» и «Партии перемен».



Как сообщили организаторы («Открытая Россия») в пресс-релизе, в ходе собрания обсудят вопросы мусорной реформы, состояния дорог в Туле и Тульской области. Также будет объявлен старт набора в Школу местного самоуправления, которая начнёт работу в марте.

Мероприятие запланировано на 13:00 мск в конференц-зале на 2-м этаже гостиницы «Москва» (ул. Путейская, 3).