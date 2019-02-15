Минэкологии: Алексинский лес, который подвергся вырубке, относится к защитным

Лес на территории Алексина который подвергся вырубке, относится к категории защитных.



Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области. Так, на земельном участке, где были срублены деревья, растут ели и сосны возрастом старше 50 лет, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщили в минэкологии, ущерб, причинённый лесным насаждениям, исчисляется в соответствии с таксами и методикой, утверждёнными постановлением правительства РФ.

Напомним, 11 февраля в Алексине были задержаны рабочие, ведущие вырубку соснового леса под деревней Карташево. Лесовозы и спецтехника арестованы и помещены на штрафстоянку, рабочие доставлены в отдел полиции для дачи объяснений. По результатам проведения проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту вырубки леса.

Всего на территории Алексина таких участков, которые могут пострадать от вырубки — 52, общая площадь земли — более 730 га.







«Данные леса имеют статус защитных лесов, рубка на них в соответствии с Лесным кодексом запрещена. Возможно проведение лесовосстановительных работ, санитарной рубки, но эти рубки должны быть оформлены документально. Таких документов мы не видели», — ранее рассказал в интервью «Вестям» министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.