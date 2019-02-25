Волонтёрам предложат «прошагать» Алексин и Ефремов

Фонд развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ и Google запустили проект «Прошагай город», который направлен на привлечение туристов в моногорода.



Пилотной площадкой стал моногород Сатка в Челябинской области. В рамках проекта волонтеры пройдут по туристическим маршрутам моногородов, сделают фотографии достопримечательностей и нанесут их на карту Google.

По замыслу авторов проекта, на страницы сервиса Google Maps будут нанесены объекты, которые могут быть интересны туристам, — кафе, гостиницы, музеи и другие. В его реализации могут принять участие все желающие, для этого требуется только выход в интернет и зарегистрированный аккаунт.

«К моногородам у туристов незаслуженно низкий интерес. Проект «Прошагай город» призван это исправить и привлечь не только российских, но и зарубежных гостей. К ноябрю этого года мы планируем «прошагать» все 319 моногородов», — говорит гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Моногород — это населенный пункт, экономическая деятельность в котором тесно связана с единственным предприятием или группой тесно интегрированных между собой предприятий. В Советском Союзе доля городов и рабочих поселков, полностью ориентированных на обслуживание одного производства, доходила до 30—40 %.

Так, например, Сатка, с которой стартовал проект «Прошагай город» — это районный центр в Челябинской области с населением около 45 тыс. человек, расположенный в 176 км от Челябинска. Градообразующее предприятие здесь — комбинат «Магнезит», производящий огнеупорные материалы.

Всего, в России насчитывается 319 таких населенных пунктов. При этом лишь 71 из них отнесен к группе «моногорода со стабильной социально-экономической ситуацией». Практически половина списка — это моногорода, «имеющие риски ухудшения социально-экономического положения» (их насчитывается 154), а еще 94 населенных пункта относятся к группе моногородов «с наиболее сложным социально-экономическим положением».

Лишь в небольшой части из 319 населенных пунктов существуют памятники архитектуры и истории. К таким можно отнести Ростов, Тутаев и Гаврилов Ям в Ярославской области, нижегородскую Выксу, города Ефремов и Алексин в Тульской области, Мценск (Орловская область), Гороховец во Владимирской области и некоторые другие.