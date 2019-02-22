Названы лучшие города России для заработка на аренде комнат

Лучшие параметры доходности и окупаемости от сдачи в аренду комнат среди крупных городов России зафиксированы в Ульяновске и Вологде, свидетельствуют материалы аналитиков «Мир квартир».



Средний срок окупаемости арендной комнаты в крупных российских городах составил по итогам 2018-го десять лет, средняя доходность — 9,7% годовых. Расчёты были сделаны исходя из предположения, что комната сдаётся на длительный срок, при этом поток арендаторов непрерывен.

В Ульяновске и Вологде покупка комнаты под аренду окупится за семь лет, а доходность составит 13,9% и 13,4% годовых соответственно.

Относительно хорошие показатели зафиксированы в Кургане, Мурманске, Кирове, Тюмени, Брянске и Московской области: окупаемость — восемь лет, доходность — в пределах от 12,2% до 12,9% годовых.

Худшие показатели — у Москвы и Владивостока. Собственники комнат в столице могут заработать на аренде 6,6% годовых, срок окупаемости такого вложения составит 15 лет. Во Владивостоке актив окупится за 18 лет, а принести сможет лишь 5,5% годовых.

Не лучшие результаты зафиксированы в Петербурге: при постоянной загрузке комната окупится за 12 лет, доходность — 8% годовых.