Тульскую область обошли с опережающим развитием

В России будут созданы 14 новых территорий опережающего развития.



Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В список ТОРор вошли «Ясный» (Оренбургская область), «Катайск» (Курганская область), «Нефтекамск», «Белорецк», «Благовещенск» (Башкирия), «Костомукша» (Карелия), «Новоуральск» и «Лесной» (Свердловская область), «Северск» (Томская область), «Менделеевск» (Татарстан), «Чапаевск» (Самарская область), «Глазов» (Удмуртия), «Решетиха» и «Володарск»(Нижегородская область).

В ТОРах действует льготное налогообложение и упрощённые административные процедуры.