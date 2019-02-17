К тульскому «наблюдателю» опять пришли

В Туле 16 февраля к координатору движения «Гражданин наблюдатель» приходили из Центра «Э».



Губарев рассказал «ОВД-Инфо», что трое человек в штатском, которые представились сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, в течение часа стучались в дверь общежития, где он живёт. По словам Губарева, правоохранители ушли после того, как он сказал, что будет подавать жалобы в различные инстанции.

Губарев связывает визит с тем, что 17 февраля должно пройти мероприятие «Открытой России», ассоциации «Голос», движения «Гражданин Наблюдатель», партии «Парнас» и «Партии перемен». «ОВД-Инфо» ранее уже неоднократно сообщал о визитах сотрудников полиции к Губареву.