Тульский «Панцирь-МЕ» впервые представили за рубежом

Новейший корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» впервые презентовали за рубежом.



Его представили 17 февраля на Международной выставке вооружений IDEX-2019, которая проходит в столице ОАЭ Абу-Даби.

«Панцирь-МЕ» разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения и предназначен для защиты кораблей от современных средств воздушного нападения, включая беспилотные летательные аппараты.

Уникальность комплекса состоит в том, что в его составе имеется многофункциональная система управления, благодаря которой можно отражать налеты групповых целей, которые ведут атаку с разных направлений. Кроме того, «Панцирь-МЕ» способен одновременно обстреливать до четырёх целей, что значительно повышает боевую устойчивость корабля.

Комплекс может быть установлен на все классы кораблей — от ракетного катера водоизмещением от 500 тонн до авианосца.

Боевой модуль ЗРАК «Панцирь-МЕ» содержит в одной башенной установке ракетное и артиллерийское вооружение.

Ранее первую партию морских «Панцирей» заказал ВМФ России. Планируется, что оснащать ими будут малые ракетные корабли проекта «Каракурт».