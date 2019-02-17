Медведев: У нас страна с большими бюрократическими традициями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что об эффективности руководителей будут судить по их реальным делам.



«Те, кто будет эту работу делать нехорошо, эту работу делать перестанут. Это тоже абсолютно понятно. Поэтому будем судить об эффективности управляющих по их делам, в том числе и руководителей регионов, территорий», — сказал он в эфире НТВ.

По словам Медведева, задача реализации национальных проектов заключается в том, чтобы построить «хорошую, развитую, современную страну», где будут соблюдаться все стандарты современной жизни и будет комфортно жить.

Он отметил, что необходимо следить за тем, как тратятся выделенные на нацпроекты средства, на всех уровнях. При этом не нужно создавать такую систему контроля, при которой невозможно работать

«У нас страна с большими бюрократическими традициями, которые нужно, конечно, стараться отсекать», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что часто о преградах начинают говорить те руководители, которые не способны исполнять свои обязанности.