Вкладывать в водоснабжение или по карманам тырить?

Нормальной воды в Узловой не будет, пока платежи населения за коммунальные услуги не начнут вкладывать в модернизацию системы ЖКХ, а не на свои счета.



Эту прописную истину озвучила одна из жительниц города в соцсети после очередного качественного оказания услуги водоснабжения.

«В пятницу вы хотели у меня сделать забор воды как у конечного потребителя? Так вы дядя Сорокин из местной администрации приезжайте сейчас набрать водицы. Вы своему малышу вещи тоже в такой воде стираете, смесь наводите? Сколько ваш Аэромаг будет раскачиваться Николай Николаевич? Не будет нормальной воды, пока вы будете наши платежи по карманам тырить, а не вкладывать!!!

Десять отличий на картинке найдёте? Или помочь? В стакане покупная водичка, в банке из крана!!! Кого из вас сильно опасающихся напоить?» — написала она.

Проблема с водоснабжением в Узловой существует уже как минимум четыре года.