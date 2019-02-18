Писателя Меняйлова допросили по делу об убийстве сотрудника суворовской райадминистрации

Писателя Алексея Меняйлова, которого судят в Суворове за экстремизм, вызвали на допрос по подозрению в убийстве юрисконсульта местной администрации Павла Колесникова.



Об этом сообщил пресс-секретарь писателя Роман Агашоков.

По его словам, 15 февраля после 7-часового судебного заседания по делу об экстремизме Алексея Меняйлова вызвали к следователю по особо важным делам на допрос по подозрению в убийстве Павла Колесникова 28 октября 2018 года, допрашивали, несмотря на пребывание Меняйлова в течение последних 6 месяцев в СИЗО.

В убийстве Павла Колесникова сознался житель Суворова Александр Пичугин, но, как отмечает Агашоков, подозрение на Меняйлова пало из-за участия Колесникова в судебном процессе против Меняйлова, также он участвовал в задержании и обысках в квартире Меняйлова в июле прошлого года в рамках уголовного дела по экстремизму.

Писатель, создатель движения «Партизанская правда партизан» Алексей Меняйлов и его жена Слатана были арестованы 17 июля 2018 года по обвинению в женоненавистничестве. Во время следствия Меняйловы находились в тульском СИЗО. 11 января 2019 года их выпустили на свободу в связи с декриминализацией ч. 1 ст. 282 УК РФ. Прокурор ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с декриминализацией, но супруги Меняйловы потребовали рассмотрения дела в суде и намерены добиваться оправдательного приговора.