Завтра в Туле с участием российского интернет-омбудсмена обсудят цифровую экономику

19 февраля Тулу с рабочим визитом посетит уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев.



Он примет участие в панельной дискуссии на тему развития цифровой экономики в Тульской области «Цифровой диалог». Мероприятие пройдёт в творческом индустриальном кластере «Октава».

Цели дискуссии — обмен мнениями между правительством Тульской области, представителями бизнеса и академической среды; обсуждение проблемных вопросов; презентация реализованных проектов; анализ и оценка текущего состояния цифровой экономики в регионе.