Тульские «Корнеты» и «Панцири» продали Арабским Эмиратам на $50 млн

Россия поставит в ОАЭ комплексы «Корнет-Э» и «Панцирь» на сумму более $50 млн. Соответствующие сделки были заключены на открывшемся в Абу-Даби военном салоне IDEX 2019.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на бригадного генерала вооружённых сил ОАЭ Мохаммеда Хассайни, стоимость контракта на комплекс «Корнет-Э» составила 146,92 млн дирхам ($39,7 млн), «Панциря» — 45 млн дирхам ($12,1 млн).

Всего на IDEX 2019 свои разработки представили свыше 40 российских производителей вооружения.

Представители тульского Конструкторского бюро приборостроения, которое является разработчиком и производителем ПТУР «Корнет-ЭМ» и ЗРПК «Панцирь-С», пока не комментировали контракты.