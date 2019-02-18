Опять не в лидерах

Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» в Центральном федеральном округе. Туляков, как и год назад, среди них не оказалось.



По итогам первого полуфинала для участников из ЦФО приглашения в финал получили 33 конкурсанта из девяти регионов страны. Практически половина финалистов представляют Москву – 16 участников. Также в финал приглашены 10 конкурсантов из Московской области и по одному участнику из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской и Рязанской областей. В первом полуфинале принимали участие 9 туляков. В 2017 году до полуфинала дошли 7 конкурсантов из Тульской области.

Из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашённых в финал, не выполнит задание «Сердце лидера» (задание на реализацию социального проекта), его ждёт дисквалификация. Тогда в финал будет приглашён полуфиналист, который выполнил это условие конкурса, из листа ожидания.

В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы прошли во всех федеральных округах России. В ЦФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала, второй пройдёт с 18 по 21 февраля. Финал конкурса состоится с 13 по 17 марта в Сочи.

Напомним, в конкурсе также участвует замминистра молодёжной политики Тульской области, экс-глава Советского округа Тулы Василий Яицкий. При этом Тульскую области он не представляет — Яицкий зарегистрирован как участник от Нижегородской области и отбирался в полуфинале Приволжского федерального округа.