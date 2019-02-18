Ощущение, что приехал не в уютный курортный городок, а в провинциальное захолустье

«Дежурный по Алексину» берёт на слабо местных чиновников, предлагая им привести в порядок въезд в город, чтобы у заезжих гостей и туристов было положительным хотя бы первое впечатление.



«Въезд в город – своего рода визитная карточка населённого пункта. Поэтому обустройство территорий на въезде в Алексин имеет принципиальное значение.

Если в наш город заехать со стороны кургана Славы, то возникает ощущение, что приехал не в курортный, уютный, милый городок, а в какое-то провинциальное захолустье.

Сейчас власти много внимания уделяют городской среде, но по какой-то причине самый въезд в город служит напоминанием о 90-х годах, когда стране было не до благоустройства.

Уважаемые чиновники, депутаты, члены Общественного совета обратите внимание на проблему. Надо убирать все эти вагончики, развалившиеся навесы, очистить от зарослей территорию. Справитесь?» — пишет «Дежурный».







