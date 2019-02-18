В Туле пройдёт митинг памяти Бориса Немцова

24 февраля в Туле состоится митинг памяти политика Бориса Немцова.



Мероприятие пройдёт с 13:00 до 14:30 мск на площадке перед Баташевским садом у входа на стадион «Штамп» (ул. Токарева, 2).

Как пояснил организатор митинга правозашитник Алексей Власов, ранее в городскую администрацию было подано уведомление о проведении массового мероприятия в сквере у памятного знака «Жертвам репрессий», однако чиновники перенесли его на другую площадку «в связи с ранее поданным в администрацию города уведомлением о проведении публичного мероприятия в сквере памяти жертв политических репрессий)».





Какое именно мероприятие запланировано на время с 13:00 до 14:30 мск представители администрации Тулы пояснить отказались, сообщив, что заявители мероприятия не хотят афишировать его проведение, подчеркнул Власов.

В прошлом году узнать, какое мероприятие будет проводиться в то же время, удалось только благодаря подаче административного иска.

Как добраться до места проведения митинга:

