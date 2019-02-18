Загрязнением Мышеги займётся Росприроднадзор

Росприроднадзор возьмёт на контроль ситуацию с загрязнением реки Мышега в Алексине.



На прошлой неделе мы писали, что в реку, как и в прошлом году, сбрасывают отходы — напрямую с очистных, а не через отстойники. Местные жители называют эту ситуацию реальной угрозой экологии, потому что нечистоты прямым потоком отправляются в Оку.

В алексинской администрации сообщили, что в январе должностное лицо МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Алексин» уже было привлечено к административной ответственности за отсутствие решения на право пользования водным объектом.

«Река Мышега подлежит федеральному экологическому надзору. Министерством информация о загрязнении реки Мышега направляется в управление Роспотребнадзора для принятия мер в рамках установленных полномочий», — приводит комментарий чиновников «АиФ — Тула».

Напомним, летом прошлого года после проверки, основанной на многочисленных жалобах на загрязнение Мышеги, природоохранная прокуратура обнаружила в пробах воды превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ в сравнении с предельно допустимыми для рыбохозяйственных водоёмов: по БПК5, ионам аммония, фосфору фосфатов, нитрит-ионам. Тем самым были нарушены ряд статей Водного кодекса и ФЗ «Об охране окружающей среды».

После проверки прокуроры обратились в Алексинский городской суд с исковым требованием обязать МУП «ВКХ г. Алексин» получить разрешение на право пользования водными объектами.

16 августа было вынесено постановление о возбуждении дела по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение) в отношении должностного лица предприятия, руководителю внесли представление об устранении нарушений законодательства. Но, как видим, коммунальщики выводы не сделали.