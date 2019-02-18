Санаторий «Краинка» в Суворове закрыт из-за инфекции до 1 марта

Суворовский санаторий «Краинка» закрыт из-за кишечной инфекции как минимум до 1 марта 2019 года, сообщается на сайте учреждения.



На прошлой неделе в санатории было зарегистрировано 28 случаев заболевания кишечной инфекцией среди взрослых пациентов. Предположительно, групповая заболеваемость была вызвана норовирусами, путь передачи инфекции – пищевой, сообщил Роспотребнадзор.

Распространению инфекции послужило неудовлетворительное санитарное состояние пищеблока и грубые нарушения санитарных норм и правил при организации общественного питания.

В результате проверки был составлен протокол о временном запрете деятельности пищеблока санатория, материалы на приостановление деятельности переданы для рассмотрения в суд. По данному факту проводится прокурорская проверка.