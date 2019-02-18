Жители села Богословское Ясногорского района написали обращение губернатору Тульской области Алексею Дюмину, которое рассмотрели на оперативном совещании в областном правительстве.



Они жалуются на отсутствие света на участке дороги Кашира — Ненашево, проходящем по территории села. Также в ближайшем к селу нет автомобиля скорой помощи. До Ясногорской районной больницы ехать 60 километров, скорая оттуда едет очень долго. Под обращением подписались более ста человек.

Как пояснил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, Иваньковская амбулатория обслуживает 2 тысячи человек, вызовы с 08:00 до 16:00 мск обслуживает бригада неотложной помощи, в остальное время это делает скорая помощь. Бригада выезжает из остановочного пункта посёлка Мордвес Венёвского района, расстояние до которого в два раза короче, чем до Ясногорска. С 10 марта должен приступить к работе фельдшер из Московской области, что, по мнению министра, позволит организовать работу остановочного пункта скорой в Иваньковской амбулатории.

Что касается освещения, министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник отметил, что проект будет разработан в этом году, после чего начнутся монтажные работы.