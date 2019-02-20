Туляков научат потреблять с умом

Движение «Эка» предлагает тулякам поучаствовать во всероссийском флешмобе «Потребляй с умом», цель которого — формирование культуры ответственного потребления в обществе.



Участники флешмоба узнают, как совершать осознанные покупки, отказаться от ненужных вещей, пользоваться лайфхаками для повышения качества жизни и вовлечь других в практику разумного потребления. В рамках флешмоба пройдут вебинары по экомаркетингу и расхламлению.

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на платформе ecowiki.ru и выполнить ряд несложных заданий с помощью инструкций, подготовленных организаторами: совершить покупки согласно «правилам разумного потребителя», избавиться от ненужных вещей, составить список желаний к праздникам, написать пост о своих импульсивных покупках, поделиться правилами жизни разумного потребителя в социальных сетях с хештегом #потребляйсумом и #потребляйсумомтула.

Тульское отделение движения «Эка» наградит самых активных участников многоразовыми экомешочками – альтернативой одноразовым пакетам.