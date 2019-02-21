На Куликовом поле День защитника отечества отметят ралли-спринтом и зимними гонками на тазах и корытах

23 февраля музей-заповедник «Куликово поле» проведёт ралли-спринт «Пересвет».



На гоночной трассе протяжённостью 2640 метров сойдутся водители легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников, квадроциклов из Тулы, Москвы, Калуги, Рязани и других городов.

Заявки на участие в ралли могут подать мужчины и женщины от 18 лет. Условия и программа соревнований размещены на сайте Федерации автомобильного спорта.

Торжественное открытие мероприятия состоится в 10:00 мск. На старт участники выйдут в 11:15 мск.

Также в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом с 12:00 до 15:00 мск будут проходить зимние забавы: гонки на тюбингах, санках, тазах, корытах, автомобильных баллонах; сельские олимпийские игры; русский хоккей с мячом мётлами; эстафета на семейных многоместных лыжах; распилка дров на скорость. С 10:00 до 15:30 мск будут работать съестные ряды. С 12:00 до 13:00 пройдёт концерт лауреата всероссийских конкурсов, поэта, писателя и композитора, председателя жюри Всероссийского фестиваля авторской песни «Куликово поле» Алексея Витакова.