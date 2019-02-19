На Куликовом поле пройдёт юбилейный марш-бросок

20 февраля музей-заповедник «Куликово поле» проведёт юбилейную XX межрегиональную военно-спортивную игру «Марш-бросок».



В ней примут участие школьные и студенческие команды, воспитанники молодёжных патриотических и спортивных объединений Тульской и Липецкой областей.

Открытие военно-спортивной игры состоится в 11:00 мск на аллее Памяти и единства музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. После торжественной части участники отправятся в большой лыжный кросс-поход к музейному комплексу «Куликово поле» в Моховом.

Командам нужно будет разжечь костер, пройти туристическую тропу, сориентироваться по азимуту, поразить мишени в полевом тире, преодолеть препятствия. В музее Куликовской битвы в Моховом ребят ждёт мозговой штурм по истории.

Впервые марш-бросок «Куликово поле» состоялся в 1999 году. Партнёрами музея в организации игры были тульские воины-интернационалисты.